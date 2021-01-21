Diyarbakır’da, özel harekat destekli narko-terör operasyonu

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, İl Emniyet Müdürlüğü’nce uyuşturucu tacirlerine yönelik özel harekat polislerinin de katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı.

Diyarbakır’da uyuşturucu tacirlerine yönelik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Bağlar ilçesine bağlı Kaynartepe Mahallesi’ndeki birçok adrese, özel hareket polislerinin de desteğiyle eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Sokakların giriş ve çıkışları zırhlı araçlarla kapatılırken, çok sayıda şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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