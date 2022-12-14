Diyarbakır’da otobüsün çarptığı bisikletli yaralandı

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Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da kavşaktan döndüğü sırada otobüsün çarptığı bisikletli yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Kayapınar İlçesi Tesisler kavşağında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen ve 21 H 0062 plakalı şehir içi yolcu otobüsü, kavşaktan döndüğü sırada ismi öğrenilemeyen bisikletliye çarptı. Kazada bisiklet sürücüsü yaralanırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk tedavisi yapılan yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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