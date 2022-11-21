Diyarbakır’da maskeli saldırganlar kahveye ateş açtı: 3 yaralı

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Gıyasettin TETİK- Selim KAYA/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da içeride müşterileri bulunan bir kahveye, yüzleri maskeli 4 kişi tarafından düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi Gürsel Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli 4 kişi henüz belirlenemeyen sebeple cadde üzerinde bulunan bir kahvenin önüne gelerek tabancalarla kurşun yağdırdı. Saldırıda kahvede bulunan 3 kişi yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis, kahvede bulunanların bilgisine başvururken, yerde çok sayıda boş kovan topladı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

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