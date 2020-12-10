Diyarbakır’da, marketteki silahlı soygunu polisin sireni önledi

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, bir market zincirinin şubesine girip, kasiyere silah doğrultan soyguncu, bu sırada bölgede devriye gezen polis aracının çaldığı siren sesini duyarak kaçtı. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi’ndeki bir market zincirinin şubesinde meydana geldi. Kimliği henüz bilinmeyen silahlı bir kişi az sayıda müşterinin olduğu sırada markette girdi. Bir süre alışveriş yapar gibi davranan şüpheli, daha sonra beraberinde getirdiği silahı kasiyere uzatarak, kasadaki paraları istedi. Bu esnada bölgede güvenlik uygulaması yapan Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı devriye ekip otosundan siren sesi duyuldu. Sesi duyup, panikleyen soyguncu, müşterilerden F.D.’nin (41) engellemesine rağmen olay yerinden kaçmayı başardı. İhbar üzerine gelen ekipler, markette yaptıkları incelemenin ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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