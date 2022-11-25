Diyarbakır’da mantar toplamaya çıkan 13 yaşındaki Selman kayıp

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DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Çınar ilçesinde, dün mantar toplamaya gittikten sonra kaybolan Selman Yaşar’dan (13) haber alınamazken, ekipler arama çalışması başlattı.

Sur ilçesinin kırsal Bağıvar Mahallesi’nde ailesiyle yaşayan Selman Yaşar, dün mantar toplamak için Çınar ilçesinin kırsal Çömçeli Mahallesi’ne gitti. Yaşar akşam eve dönmeyince yakınları da durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olumsuz hava şartları nedeniyle Yaşar’ı arama çalışmalarının güçlükle sürdürüldüğü belirtildi. (DHA)

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