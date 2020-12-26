Diyarbakır’da kısıtlamayla birlikte sokaklar sessizliğe büründü

Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklar boş kalırken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürdü.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle yurt genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Diyarbakır’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Kentin değişik noktalarında kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, Yenişehir, Kayapınar, Sur ve Bağlar ilçelerinde denetim yaptı. Ekipler, denetimlerde durdurulan araç içerisindekilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığını kontrol etti.

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