Diyarbakır’da kısıtlama sessizliği

Mehmet Mucahit CEYLAN-Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen 56 saatlik hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde de Diyarbakır’da cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu. Kentin birçok noktasında güvenlik önlemi alan güvenlik güçleri, denetimlerini sürdürdü. Trafikte seyreden özel ve toplu taşıma araçları durdurularak, içindekilerin kısıtlamadan muaf olup olmadığına bakıldı. Kısıtlamaya uymayanlara cezai işlem uygulanırken, kent genelinde kısıtlamaya uyulduğu öğrenildi.

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