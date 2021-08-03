Diyarbakır’da katı atık yağ deposunda yangın

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da katı atık yağ deposunda çıkan yangın, korkuya neden oldu. Kentin birçok noktasından, yükselen dumanlar görülürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangın, merkez Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi’nde bulunan katı atık yağ deposunda, bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangın, kısa sürede tüm depoyu sararken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle çıkan dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü. Paniğe ve korkuya neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Çevredeki vatandaşlar, itfaiye erlerine su ve ayran dağıttı. Yangında ölen ya da yararlanan olmazken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor. Polis, yangının çıkış sebebini bulmak için inceleme başlattı.

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