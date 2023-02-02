Diyarbakır’da karda kapanan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı

- Reklam -

Burak EMEK-İhsan YILMAZ/DİYARBAKIR,(DHA)-DİYARBAKIR’ın Silvan ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kalanlar, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Kırsal Boyunlu köyünde kar yağışı etkili olunca, kent merkezine araçları ile giden bir grup yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanlar, durumu belediyeye bildirdi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipleri de bölgeye gidip, kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. İş makineleri ile yolu açan ekipler, mahsur kalanları kurtardı. Ekiplerin çalışmaları ise sürüyor.(DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -