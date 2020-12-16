Diyarbakır’da HDP il binası önünde gerginlik

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunması için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerle, HDP’liler arasında gerginlik yaşandı.

Diyarbakır’da çocuklarının terör örgütü PKK’ya, HDP aracılığıyla kaçırıldığını iddia eden 178 ailenin HDP il binası önünde eylemi 472’nci güne girdi. HDP il binasında Kayapınar ilçe kongresinin yapılacağı bilgisi üzerine polis, sabah saatlerinden itibaren geniş güvenlik önlemi aldı. Oturma eylemindeki ailelerin bulunduğu çadır ile HDP il binası girişi arasına demir bariyerler yerleştirildi. Partililerin binaya girmeye başlamasıyla aileler, çadırdan çıkarak ‘Kahrolsun HDP’ sloganları attı. Bu sırada partililerle aileler arasında gerginlik çıktı. İl binasına girmek isteyen aileleri polis engellerken, yaşanan gerginlik devam ediyor.

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