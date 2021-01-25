Diyarbakır’da ‘haksız kazanç’ denetimi

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Büyükşehir Belediyesi’nce döviz kurundaki hareketlilik bahane edilerek, mal ve hizmetlerin fiyatında artış yapan yerel ve ulusal marketlerde denetim gerçekleştirildi. Fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen firmalara cezai işlem uygulandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Ticaret Bakanlığı’nın koordinesinde, döviz kurlarındaki hareketliliği bahane ederek, temel ihtiyaç ürünlerinde arz- talep dengesiyle uyuşmayan fiyat artışı yapan işletmelerin tespit edilebilmesi amacıyla ‘haksız kazanç’ denetimi gerçekleştirdi. Diyarbakır Ticaret İl Müdürlüğü görevlileri ile birlikte kentin 4 merkez ilçesinde faaliyet gösteren ulusal ve yerel marketlere düzenlenen denetimlerde tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili tutanak tutuldu. Denetimlerde zabıta ekipleri, market raflarında yer alan ürünlerin etiket fiyatları ile gramajlarını incelerken, reyonlardaki ürünlerin fiyat ve faturalarını karşılaştırdı. Son dönemde bakanlığa intikal eden ve temel gıda ürünleri arasında yer alan ayçiçeği yağı, yumurta, tavuk, bebek maması gibi ürünlere yönelik fahiş fiyat artışı şikayet ve başvurularının artması üzerine başlatılan denetimlerde, temel ihtiyaç maddelerinde fahiş fiyat artışı yaptığı değerlendirilen firmalara cezai işlem uygulandı.

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