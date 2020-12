Diyarbakır’da günde 6 ton tüketilen ciğer, pandemide 2 tona geriledi

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da kahvaltıda, öğle ve akşam yemeklerinde tercih edilen ciğer kebabının tüketimi, koronavirüs tedbirleri nedeniyle lokantalara müşteri alınmamasıyla azaldı. Salgından önce kentte günde 6 ton ciğer yenirken, tedbirlerle birlikte tüketim, 2 tona düştü. Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, “Ciğer satışlarımız sabahın ilk ışıklarından başlar, gecenin yarısına kadar devam eder. 6 ton tüketildiği zaman binlerce insanımız istihdam ediliyordu” dedi.

Sabah kahvaltılarında bile tercih edilen ve her gün binlerce kişinin önlerinde uzun kuyruklar oluşturduğu kentteki ciğerciler de koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında masalarını kapattı. Ciğerciler, paket servis ve gel- al sistemiyle işlerine devam ederken, pandemi öncesi 6 ton olan ciğer tüketimi, alınan tedbirlerle son dönemde 2 tona kadar düştü.

Lokantacılar, Kebapçılar ve Tatlıcılar Odası Başkanı Haşim Elkaan, kente gelen yerli ve yabancı turistlerin yemekte ilk tercihleri arasında ciğer olduğunu belirterek, “Diyarbakır’a gelenler iki ana unsur üzerinden bizi tercih ederdi. Birincisi; var olan turistik mekanlar, ikincisi de damak tadımız olan ciğerlerimiz. Gün içinde ciğer satışlarımız sabahın ilk ışıklarından başlar, gecenin yarısına kadar sürerdi. Hal böyle olunca günlük 6 ton gibi bir tüketim oluyordu. Bu süreçte tüketim 6 tondan 2 tona düştü. Rabbim bu tür hastalıkları üzerimizden atsın. 6 ton tüketildiği zaman işletmelerimiz binlerce insanımızı istihdam ediyordu” diye konuştu.

40 yıldır ciğerci olan işletme sahibi Ali Karabulut da “Diyarbakır’ın bir gerçeği var. Sabah erkenden herkes gelip ciğer yiyor. Şehirde çok ciğer tüketiliyordu. 6 tondan fazla ciğer tüketilirdi. Belki şimdi çeyreğine düşmüştür 2 veya 2,5 tona düşmüş. Bu şekilde mücadeleye devam ediyoruz. Paket servisi yapıyoruz. Şu an da halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için var gücümüzle mücadele ediyoruz. Hafta sonları daha iyi iş yapıyorduk. Vatandaşlar hafta sonları artık evde oldukları için satışlar biraz daha düştü ama şu an mücadele ediyoruz” dedi.

