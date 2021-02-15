Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aileler: Devletimizin her zaman arkasındayız

Mehmet Mucahit CEYLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP binası önündeki oturma eylemi, 532’nci günde de sürüyor. Eylem çadırındaki aileler, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristlerce şehit edilen 13 kişi için yas tuttu. Bazı annelerin ağıt yaktığı, bazılarının da zaman zaman baygınlık geçirdiği çadırda, taziye ziyaretleri yapıldı. Aileler adına açıklama yapan, 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer, terör örgütü PKK’nın bir kere daha alçak yüzünü gösterdiğini ifade ederek, “13 masum vatandaşımız şehit oldu. Bu yapılan saldırı, tüm insanlığa yapılmıştır. Biz anne ve babalar olarak devletimizin her zaman arkasındayız” dedi.

Diyarbakır’da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019’da ortadan kayboldu. Akar’ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP’nin Diyarbakır’daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP’liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3’üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar’ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar’ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019’da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 23 OLDU

Hacire Akar’ın oğlu Mehmet’in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan’ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran’ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan’ın kızı Pelda, Melik Aslan’ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik’in oğlu Veysi, Cahide Alkan’ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak’ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış’ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar’ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş’ın oğlu Ramazan, Sever Fidan’ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin’in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 2 ailenin çocukları ile en son Selma Han’ın oğlu Onur’un da teslim olmasıyla, evlatlarına kavuşan aile sayısı 23 oldu.

AĞITLAR YAKILDI, DUALAR OKUNDU

HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan aileler, Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen 13 kişi için yas tuttu. Anneler gözyaşları içinde terör örgütü PKK’ya lanet okurken, üzüntüden baygınlık geçirenler oldu. Ağıtların yakıldığı çadırda taziye için ziyaretler de gerçekleşti. AK Parti Bağlar İlçe Başkanı Ahmet Maruf Demir ve yönetimi, ailelere taziyelerini iletti. Müftülük tarafından çadırda Kuran-ı Kerim tilaveti okundu ve şehitler için dualar edildi.

‘YAPILAN SALDIRI, TÜM İNSANLIĞA YAPILMIŞTIR’

Aileler, 13 şehit için basın açıklaması gerçekleştirdi. Aileler adına açıklamayı, 2 yıl önce kaçırılan oğlu Mustafa için eşi Rauf Biçer ile birlikte oturma eylemini sürdüren kanser hastası Ayşegül Biçer okudu. Terör örgütü PKK’nın bir kere daha alçak yüzünü gösterdiğini ifade eden Biçer, terör örgütünün 13 masum vatandaşı katlettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

“Biz Diyarbakır anne ve babaları olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve tüm kolluk kuvvetlerimize, gösterdikleri çaba için çok teşekkür ederiz. Maalesef hain terör örgütü PKK, bir kere daha alçak yüzünü göstererek sağ olarak kurtulmasınlar diye silahsız masum vatandaşlarımızı canice katletmiştir. 13 masum vatandaşımız şehit oldu. Bu yapılan saldırı, tüm insanlığa yapılmıştır. Biz anne ve babalar olarak devletimizin her zaman arkasındayız. Tek bir terörist ve tek bir evlat kalmayana kadar biz mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Çocuğu kandırılarak dağa götürülmüş tüm anne ve babalara sesleniyorum. Bugün birlik ve beraberlik günüdür, gelin hep beraber tek yürek olalım, evlatlarımızı dağdan indirelim. Bu hain PKK ve uzantısı HDP, aileleri mücadelesinden vazgeçirmek için, yıldırmak için, yetmedi tehdit etti, yetmedi kafamıza silah dayadı, yetmedi evimizi yaktı, yetmedi çocuklarımızın ölümünü paylaştılar ve yetmedi çocuklarımızı baskı ve tehdit altında bize karşı konuşturttular. Bunu iyi bilsinler ki, biz ölümüne devletimizin arkasındayız.”

‘HAİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜN GERÇEK YÜZÜNÜ TÜM TÜRKİYE’YE GÖSTERECEĞİZ’

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan evlatlarına çağrıda da bulunan Biçer, “Buradan bütün çocuklarımıza seslenmek istiyoruz, ne olursunuz, artık hain, alçak terör örgütü PKK’nın cani yüzünün görün, kolluk kuvvetlerimize teslim olun. Çünkü biz ölümüne kararlıyız. Şimdi soruyoruz, sözde demokratlar, sözde aydınlar, sözde sanatçılar, sözde akademisyenler, sözde insan hakları savunucuları, ‘ama’ ‘ancak’ ‘fakat’lı cümleleri kuranlar, bunu unutmayın ki haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Biz ve babalar olarak sonuna kadar kararlıyız. Hakkımızı alacağız ve alçak hain terör örgütünün gerçek yüzünü tüm Türkiye’ye göstereceğiz, tüm dünya da bunu görecek. Buradan şehitlerimize rahmet, ailelerine başsağlığı diliyoruz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, sabır versin” dedi.

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