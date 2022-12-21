Diyarbakır’da evlat nöbetindeki aile sayısı 346’ya çıktı

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Serhat ÖZDEMİR- Yakup ALATAY/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki eylemi, 1206’ncı güne girdi. Aile sayısı Erzurum’dan gelen 1 ailenin de katılımıyla 346’ya yükseldi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 3 Eylül 2019’da, Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbetine başladı. 1206 gündür sürdürülen nöbette bugüne kadar 39 aile, çocuklarına kavuştu. 2015’te 18 yaşındayken çalışmak için gittiği İstanbul’da kaçırılan oğulları Barış için Erzurum’dan gelen Niyazi ve Zahide Kaplan çiftiyle, aile sayısı 346’ya yükseldi.

‘PKK/HDP SENİ KANDIRARAK DAĞA ÇIKARMIŞ’

Oğluna teslim olması için çağrıda bulunan Niyazi Kaplan, “Oğlum gel. PKK/HDP seni kandırarak dağa çıkarmış. Yıllardır senin hasretini çekiyoruz. Gel devlete teslim ol. Devlet bizim babamızdır. Sen gelene kadar biz buradan gitmeyeceğiz. İstanbul’a çalışmaya gitmişti orada kandırıp götürmüşler” dedi.

Anne Zahide Kaplan ise oğluna Kürtçe seslenerek teslim olması için çağrıda bulundu. (DHA)

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