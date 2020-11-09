Diyarbakır’da evlat nöbetinde 20’nci kavuşma/ Fotoğraflar

TEKNEYE AİT ENKAZ TİTİZLİKLE TEMİZLENDİ Tarihi Alanya Yarımadası Cilvarda Burnu'nda dün sabah şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle alabora olan tekneye ilk müdahaleyi Alanya Belediyesi'ne bağlı ekipler yaptı....