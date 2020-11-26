Diyarbakır’da ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü, polise çarpıp yaraladı

İSTANBUL'da 25 yıl bir fabrikada işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Tokat'a dönen Hasan Şahingöz (45), yakılmak üzere ayrılan veya doğada kuruyan odunları toplayıp ev aksesuarları üretmeye başladı. Şahingöz'ün atık ve kuru ağaçlardan yaptığı eserler ilgi çekiyor.