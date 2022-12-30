Diyarbakır’da DEAŞ operasyonu: 12 gözaltı

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Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da polisin terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlediği operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ’a yönelik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde özel harekat polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)

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