Diyarbakır’da çöp toplama aracı devrildi: 3 yaralı

SİLVAN(Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR’ın Silvan Belediyesi’ne ait çöp toplama aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Batman kara yolunda meydana geldi. Silvan Belediyesi’ne ait Aydın Yaman’ın kullandığı 21 SV 085 plakalı çöp toplama aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü Yaman ile temizlik görevlileri Mehmetcan Beyazköy ve Yahya Aksoy yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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