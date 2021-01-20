Diyarbakır’da, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde, çöp konteynerinde yeni doğmuş kız bebeğe ait ceset bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi 251’inci Sokak’ta temizlik yapan görevli, sabah saatlerinde konteynerde çöplerin arasında, yeni doğmuş bir bebek buldu. Görevli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kız bebeğe ait ceset, otopsi için Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis ekipleri, başlattıkları soruşturma kapsamında olay yerine yaptıkları inceleme ile delil aradı. Ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.
Mahalleli İbrahim Selçuk, duruma tepki göstererek, olayın vicdansızlık olduğunu söyledi.
Soruşturma sürüyor.
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