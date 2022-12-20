Diyarbakır’da çevik kuvvet midibüsüne bombalı araçlı saldırıda 4 tutuklama (2)

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2’Sİ ADLİ KONTROLLE 4 KİŞİ SERBEST

Diyarbakır’da, çevik kuvvet midibüsünün geçişi sırasında bombalı araçla düzenlenen, 8 polis memuru ve 1 sivilin hafif yaralandığı saldırıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen, aralarında baş şüpheli Ferhat Aksoy’un (24) da olduğu kişilerden 4’ü tutuklandı. Şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla olmak üzere 4’ü ise serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkında gözaltı kararı sürüyor.

Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)

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