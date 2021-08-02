Diyarbakır’da caddeye patlayıcı atılması kamerada

Burak EMEK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da yüzleri maskeli 2 kişinin, Gazi Caddesi’ne el yapımı patlayıcı attığı anlar, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Polis ekipleri, yaşları 18’den küçük 2 çocuğu gözlem altına aldı.

Olay, dün akşam, Sur ilçesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. Otelin karşı sokağında bekleyen yüzleri maskeli 2 kişi, bir süre yoğun olarak kullanılan caddeyi kontrol etti ardından hazırladıkları el yapımı patlayıcıyı ateşleyip attı. Otelin önünde bekleyen birinin fark ettiği patlayıcı, aniden gürültüyle patladı. Patlayıcı atılmasının güvenlik kamerasına yansıdığı anlarda önce alev çıktığı sonra da ortalığın dumanla kaplandığı görüldü.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yaşlarının 18’den küçük olduğu belirlenen 2 çocuğu gözlem altına aldı.

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