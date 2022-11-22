Diyarbakır’da birçok noktadan duyulan patlama sesleri tedirgin etti

- Reklam -

Burak EMEK- Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da sabah saatlerinde kentin birçok noktasından 2 patlama sesi duyuldu. Patlamaların nedeninin, kontrollü mühimmat imhası olduğu belirtildi.

Diyarbakır’da saat 10.15 sıralarında peş peşe meydana gelen ve kentin birçok noktasından duyulan 2 patlama sesi, vatandaşları tedirgin etti. Sosyal medya kullanıcılarının da paylaştığı patlama seslerinin, 8. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilen kontrollü mühimmat imhası olduğu, olumsuz bir durum olmadığı belirtildi. (DHA)

FOTOĞRAFLI

- Reklam -