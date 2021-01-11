Diyarbakır’da bayrak töreni balkon ve pencerelerden takip edildi

Mehmet Mucahit CEYLAN-Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanlığı’nın ülke genelinde aldığı karar doğrultusunda, Diyarbakır’da okullarda bayrak töreni yapılarak İstiklal Marşı okundu. Diyarbakırlı vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde bayraklarla törene eşlik etti.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yeni haftaya başlarken tüm okullarda bayrak töreni düzenlenmesi ve İstiklal Marşı okunması konusundaki kararının ardından, Diyarbakır’da bütün okullarda tören düzenlendi. Kayapınar ilçesi Vehbi Koç İlkokulu’ndaki törene, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, ilçe milli eğitim müdürleri ve öğretmenler katıldı. Saat 10.00’da İstiklal Marşı eşliğinde göndere bayrak çekilirken, vatandaşlar da evlerinin balkon ve pencerelerinden ellerinde Türk bayraklarıyla törene eşlik etti. İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, sağlıklı günlerde öğrencilerle yüz yüze eğitimde buluşmayı özlediklerini ve dilediklerini söyledi.

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