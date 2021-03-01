Diyarbakır’da bankada silahlı soygun girişimi 

Burak EMEK-Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, bir bankanın şubesinde silahla soygun girişiminde bulunan L.Y. (36), olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Sabah saatlerinde kent merkezindeki bir banka şubesine gelen silahlı L.Y., soygun girişiminde bulundu. Bankadaki görevliler, alarm butonuna basarak yardım isteyince bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bankaya polisin geldiğini gören L.Y., silahını yere atarak, teslim oldu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen L.Y.’nin sorgusu sürüyor.

Soygun girişimi sırasında ATM’den para çeken Recep Çiçek, “Şüphelinin bankaya girmesinin ardından çığlık sesleri geldi. Kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Şüpheli gözaltına alındı” dedi.

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