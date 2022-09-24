Diyarbakır’da araçtaki 52 kilo uyuşturucuya 2 gözaltı

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Sur ilçesinde, şüpheyle durdurulan araçta 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk ele geçirilirken, 2 şüpheli de gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele sürdürülüyor. Bu kapsamda, Sur ilçesinde şüphe üzerine araç durduruldu. Ekipler, araç içinde yaptığı aramada 68 parça halinde 52 kilo 200 gram skunk ele geçirdi. Araçta bulunan İ.B. ve H.P. de gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. (DHA)

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