Diyarbakır’da 7 katlı apartmanda yangın

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Selim KAYA/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın Bağlar ilçesinde 7 katlı apartmanın son katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangın, sabah saatlerinde Seyh Şamil Mahallesi Barış Caddesi’ndeki 7 katlı apartmanın son katındaki A.A.’ya ait dairede meydana geldi. Durumu fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip gönderildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile alevler söndürüldü. Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)
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