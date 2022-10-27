Diyarbakır’da 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk ele geçirildi

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ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyetinde 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Diyarbakır’da sürdürülen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 operasyonu kapsamında terör örgütünün finans kaynaklarına darbe vurulmaya devam ediliyor. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Komando timlerinin katılımıyla, nokta istihbaratına dayalı olarak icra edilen Eren Abluka Sonbahar-Kış-3 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal-38 operasyonu kapsamında; Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı Ortaç mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 74 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirildi. Faaliyet kapsamında 350 bin kök kenevir, 3 bin kök skunk, 802 kilo toz esrar ve 346 kilo kubar esrar ele geçirildi. (DHA)

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