Diyarbakır’da 31 mahalle muhtarlığı için seçim

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’ın 12 ilçesindeki 31 mahalle muhtarını belirlemek için sandık başına gidildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararıyla ölüm ya da farklı nedenlerle muhtarlıkları düşen mahalle ve köylerde ara seçim yapılıyor. Diyarbakır’da 12 ilçenin 31 mahallesinde yeni muhtarlar seçiliyor. Bağlar ilçesine bağlı 45 bin nüfuslu Mevlana Halit Mahallesi muhtarlığı için 13 aday yarışıyor. Muhtar adaylarından Baki Çam, ara seçim olduğu için çok fazla katılımın az olduğunu belirterek, “Hem ara seçim, hem de muhtarlık seçimi olduğu için kimse çok fazla önemsemiyor. Yüzde 20-30 oranında bir katılım sağlansa büyük başarı olur. Her aday ben kazanırım der ama herkesin şansı var, hiçbir aday arkadaşımı kötülemiyorum ve hepsine başarılar diliyorum” dedi.

‘HİZMET ETMEK İÇİN ADAY OLDUM’

Aynı mahalle muhtarlığı için yarışan muhtar adayı Şerafettin Öztürk de,”Tüm adaylara başarılar diliyorum. Seçimin mahallemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.”

Oy kullanan vatandaşlar da muhtarlık seçiminin mahalleleri için hayırlı olmasını diledi. Vatandaşlardan Remzi Cengiz; “Hem adaylar için hem de mahalleli için hayırlısını diliyorum, hak eden kazansın. Oy kullanırken aklımda bir isim vardı ona oyumu kullandım” ifadelerini kullandı.

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