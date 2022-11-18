Diyarbakır’da 21 kilo uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

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Selim KAYA/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR’ın Ergani ilçesinde polisin bir otomobilde yaptığı aramada 34 paket halinde 21 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç., tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Ergani İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan istihbari çalışmalar neticesinde batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı öğrenildi. Ekipler, takibe aldığı bir otomobili durdurdu. Yapılan aramada 34 paket halinde 21 kilogram esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan M.Ç. isimli şüpheli çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

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