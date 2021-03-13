Diyarbakır’da 2021 fuar programlarının tanıtım lansmanı yapıldı

Burak EMEK- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB ) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Diyarbakır’da 2021 fuar programlarının tanıtım lansmanı düzenlendi. Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, kentte düzenlenecek fuarlara 1 milyon ziyaretçinin gelmesinin hedeflendiğini söyledi.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası’nda Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nin 2021 yılı fuar programları tanıtım toplantısı düzenlendi. Programa TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Türkiye Fuarcılık Meclis Başkanı Cihat Alagöz, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ve Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Alican Ebedinoğlu katıldı.

‘DOĞRU MÜŞTERİYE ULAŞMANIN EN İYİ YOLLARIN BAŞINDA DA FUARLAR GELİR’

Lansman toplantısında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, fuarların üretimin, emeğin, alın terinin alıcıyla buluştuğu, çok önemli bir platform olduğunu söyledi. Diyarbakır’da bu yıl yapılacak fuarlara 1 milyon kişinin ziyaret edilmesi hedeflendiğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Fuarlar, üretimin, emeğin, alın terinin alıcıyla buluştuğu, çok önemli bir platformdur. Günümüzde artık sadece üretmek kafi gelmiyor. Ürettiğini tanıtmak ve müşteriyle buluşturmak gerekiyor. Hangi işi yaparsanız yapın, müşteri bulmak zorundasınız ve bu da ancak tanıtım ve pazarlamayla olur. Doğru müşteriye ulaşmanın en iyi yolların başında da fuarlar gelir. Müşteriye de gelin Diyarbakır’da bu fuarlarda bulun diyoruz. İşte bu nedenle TOBB olarak yurtiçi fuarlara büyük önem gösterdik. Fuarcılık sektörünü disipline ettik, standartları belirledik ve uyguladık. Artık gelecek yılın fuar takvimini yıl başlamadan ilan ediyoruz. Fuarlar hem katılımcı firmalar hem de yerli ve yabancı ziyaretçiler açısından daha planlı ve programlı bir hale geldi. İşte tüm bunlar sayesinde Türkiye genelinde fuarcılık sektörümüz hızlı bir gelişme gösterdi. Hedefimiz hem ülkemizi hem de Diyarbakır’ı tüm bu coğrafyanın fuar merkezi yapmak. Pandemi öncesinde 2019’da Diyarbakır’da düzenlenen 5 fuara yaklaşık 500 katılımcı ve 500 bin ziyaretçi gelmişti. Bu sene fuar maratonunu Diyarbakır ile başlatıyoruz. 2021’de Diyarbakır’da 11 fuar düzenlenecek. Ben Diyarbakır’da düzenlenecek tüm bu fuarlar için 2021’de bin katılımcı firma, 1 milyon da ziyaretçi bekliyorum” dedi.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ise koronavirüs risk haritasında Diyarbakır’ın mavi kategoride olmasının fuarlara ilgiyi artıracağını ifade etti.

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