Diyarbakır’da ‘2 doz aşı olmayanlar düğüne davet edilmesin’ çağrısı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Ticaret ve Sanayi Odası ile düğün sektörü işletmecileri, 2 doz aşı olmayanların düğüne davet edilmemesi için çağrı yaptı.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO ) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, kentte artan vaka sayıları ve aşı oranının düşük olması nedeniyle Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleriyle toplantı düzenledi. Toplantı sonucunda sivil toplum örgütlerinin başlattığı aşı kampanyası ve alınacak tedbirlere ilişkin ortak çalışma kararı alındı. Diyarbakır’da vaka sayılarının düşürülmesi ve aşı kampanyasının yaygınlaştırılması kapsamında yapılan toplantının ardından alınan kararlar şöyle sıralandı:

“Düğün salonunda çalışan tüm personellerin aşı olacak. Düğün salonlarına maskesiz girilmeyecek ve düğün boyunca maskenin çıkarılmasına müsaade edilmeyecek. Düğün davetiyelerine düğüne maskesiz alınmayacağı sağlanacak. Düğün salonunda Covid-19 tedbirlerine ilişkin bir personel görevlendirilecek ve bu personel sosyal mesafe, maske kullanımı konusunda gerekli uyarılar yapacak. Düğün süresince maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması için sık sık anons yapılacak. Düğün sahiplerinden 2 doz aşı olmayan misafirlerini düğüne davet etmemelerini rica ediyoruz. Düğün salonlarına gelen misafirlerin ateşi ölçülecek ve ateş ölçen personel ise tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanacak. Ateşi 38 dereceden yüksek olanlar içeri alınmayacak. Covid-19 önlemleri kapsamında Diyarbakır Düğün Sektörü İşletmecileri Derneği tarafından örnek düğün videosu ile Diyarbakır yerel sanatçıları aşıya teşvik amaçlı şarkı besteleyip video çekecek”

FOTOĞRAFLI

- Reklam -