Diyarbakır’da 193 kaçakçılık operasyonunda 218 gözaltı; maymun da ele geçirildi

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Gıyasettin TETİK/ DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, 5 Ekim-30 Kasım tarihlerinde yapılan 193 operasyonda 218 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda, çok sayıda uzun namlulu silahın yanı sıra beslenmesi yasak maymun da ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde 5 Ekim-30 Kasım tarihleri arasında 193 operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 218 şüpheliye adli işlem uygulandı; 5 uzun namlulu silah, 10 ruhsatsız tabanca, 29 şarjör, 346 uzun namlulu fişek, 456 tabanca fişeği, 26 bin 856 litre akaryakıt, 46 bin 234 paket kaçak sigara, 645 kilo kıyılmış tütün, 170 kilo nargile tütün, 2 bin 909 dal kaçak puro, 7 milyon 632 bin 120 dal makaron, 442 kaçak cep telefonu, 358 cep telefonu aksesuarı, 150 şişe içki, 3 bin şeffaf poşet, 1 beslenmesi yasak makak maymunu, 109 elektronik sigara pufu, 7 plastik tank, 2 santrifüj motoru, 4 kompresör, 4 dolum enjeksiyon makinası, 19 bandrol, 12 bin 500 adet sahte para yapımında kullanılan kağıt, 3 sahte para yapımında kimyasal sıvı madde, 1 sahte para yapımında toz kimyasal madde, 1 sahte para malzemelerinin bulunduğu çanta, 247 tarihi eser ele geçirildi. (DHA)

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