Ana Sayfa Güncel Haberler Diyarbakır’da 1 mahallede mutasyonlu virüs tespit edildi/ Ek fotoğraflar
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Sevgililer gününe özel pırlanta yüzüğe rakip 18 kiloluk ‘et buketi’
Yusuf KANTARLI-Can ÇELİK/ADANA, (DHA)- ADANA’da kebap ustası Yaşar Aydın, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel 18 kilo etten çiçek buketi hazırladı. El emeği ve maliyetinin toplamda...
Silivri’de kar yağışı devam ediyor
Haber - Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da haftasonu başlayan kar yağışı, Silivri'de aralıklarla yağmaya devam ediyor. Silivri'de gece saatlerinde etkisini yitiren kar...
Maskede alerjik reaksiyona dikkat
Burak TEKİN-Gizem KARADAĞ/ANKARA, (DHA)- SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi, Dermatoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Doç. Dr. Selda Pelin Kartal, koronavirüs önlemleri kapsamında kullanılan maskelerin yapımında kullanılan bazı maddelerin...
Daha önce darbettiği kişiyi tabancayla vurarak öldürdü, tutuklandı
Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, daha önce darbettip yaraladığı Burak Berdan'ı (41) dün de tabancayla vurarak öldüren Ramazan Öcal (42) tutuklandı. Olay, dün öğle...