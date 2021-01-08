Diyarbakır ve Şırnak’ın ardından Hakkari’de de HDP önünde ‘evlat’ eylemi (2)

‘HDP NEYSE PKK DA ODUR’

Hakkari HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine katılan Esmer Koç, kızının Şemdinli ilçesinden 8 yıl önce 15 yaşındayken, PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi. Kızı Zübeyde için oturma eylemine katıldığını, evladına kavuşmak istediğini anlatan Esmer Koç, “2013 yılında 4 PKK’lı terörist, benim kızımı dağa kaçırdı. O gün bugündür benim aramadığım, sormadığım yer kalmadı. Ben kızımın hasretinden öleceğim. Hiçbir HDP’linin oğlu dağda değil. HDP istese bir telefonla bütün çocukları dağdan indirir. HDP neyse PKK da odur” dedi.

Şemdinli’den gelen Mehmet Sıddık Çiftçi ise 2015’te 21 yaşındayken, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan zihinsel engelli kardeşi Rahim Çiftçi için evlat nöbetine katıldığını belirterek, “Kardeşim için buraya geldim. Kardeşimi istiyorum. Kardeşimi HDP götürüp, PKK’ya verdi. Kardeşim zihinsel engellidir. HDP’den kardeşimi istiyorum” diye konuştu.

Öte yandan eyleme katılan aileler ile HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede arasında kısa süreli tartışma yaşandı. 2 parti yöneticisi ile birlikte HDP İl Başkanlığı binasının balkonuna çıkan Dede, “Hedefiniz hiçbir insanın parmağının kanamaması ise derdiniz çözüm ise buyurun, gelin. Biz HDP olarak, muhalefet partisi olarak bu sorunun çözümü için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız” dedi.

Oturma eylemine katılan bir kadın ise “Bu insanlar, buraya sadece evlatları için oturma eylemine geldiler” diye karşılık verdi.

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