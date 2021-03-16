Diyarbakır Valisi’nden Türkçe ve Kürtçe ‘Halepçe’ mesajı

DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, Halepçe Katliamı’nın yıl dönümü nedeniyle sosyal medya hesabında Türkçe ve Kürtçe verdiği mesajda, “Dayê bêhna sêvan tê…” (Anne elma kokusu geliyor) diyen çocuklar başta olmak üzere, toprağa düşen bütün canlarımızın mekanları Cennet olsun” ifadelerini kullandı.

16 Mart 1988 günü Irak savaş uçakları ve topçularının, Irak’ın kuzeyindeki Halepçe kasabasında hardal gazı ve ölümcül sinir gazı sarin ile yaptığı kimyasal saldırıyla binlerce insanın ölümüne neden olan Halepçe Katliamı’nın 33’üncü yıl dönümünde Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medyada kınama mesajı yayımladı. Vali Karaloğlu, Türkçe ve Kürtçe verdiği mesda, “İnsanlığın alnında kara leke, Halepçe. Halepçe Katliamı’nı; katliam emrini verenleri, elma kokulu ölümü icad edenleri tel’in ediyorum. ‘Dayê bêhna sêvan tê…’ (Anne elma kokusu geliyor) diyen çocuklar başta olmak üzere, toprağa düşen bütün canlarımızın mekanları cennet olsun” ifadelerini kullandı.

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