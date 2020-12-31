Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Yoğun bakımdaki doluluk oranları yüzde 44’e geriledi

Serhat ÖZDEMİR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, il genelinde ikinci dalganın yaşandığı temmuz-ağustos aylarında yoğun bakım doluluk oranlarının yüzde 79’lara kadar yükseldiğini belirterek, “Gelinen noktada Diyarbakırlı vatandaşların desteğiyle bugün yoğun bakımdaki doluluk oranları yüzde 44’lere kadar geriledi. Servis yataklarındaki yüzde 36’lık doluluk oranıyla, sağlık sistemi Diyarbakır’da pandemi ile mücadele edebilecek durumda” dedi.

Vali Münir Karaloğlu başkanlığında yılbaşı öncesi alınacak tedbirler ve pandemide gelinen nokta ile ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Video konferans sistemi üzerinden gerçekleşen toplantıya Vali Karaloğlu’nun yanı sıra, 17 ilçenin kaymakamı, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin ve ilgili kurum müdürleri katıldı. Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Karaloğlu, Türkiye’nin pandemi sürecini iyi planlayan ve yürüten nadir ülkelerden biri olduğundan söz ederek, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bakanlarımız, sağlık çalışanlarımız, güvenlik birimlerimiz ve kamu kurumlarımız ile belediyelerimizin özverili gayretleri ile başarı sağlandı” diye konuştu.

‘YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANI YÜZDE 44’LERE GERİLEDİ’

Salgına karşı kentte verilen mücadelede desteği bulunan herkese teşekkür eden Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

“İl genelinde ikinci dalganın yaşandığı temmuz-ağustos döneminde yoğun bakım doluluk oranları yüzde 79’lara kadar yükselerek endişe verici bir duruma çıkmasına rağmen gelinen noktada Diyarbakırlı vatandaşların desteğiyle bugün yoğun bakımdaki doluluk oranları yüzde 44’lere kadar geriledi. Servis yataklarındaki yüzde 36’lık doluluk oranıyla, sağlık sistemi Diyarbakır’da pandemi ile mücadele edebilecek durumda. Pandemiyle mücadelemiz henüz bitmedi. Diyarbakırlı vatandaşların aynı hassasiyetle pandemiyle mücadeleye devam etmeleri gerekiyor. Aksi halde bu oranlar ölüm oranlarıyla beraber artış gösterecek”

‘DENETİMLER SIKLAŞTIRILACAK’

Toplantıya katılan yetkililerden, sokağa çıkma kısıtlamasının, İçişleri Bakanlığı tarafından yurt genelinde uyulması gereken tedbirlerle ilgili çıkartılan genelgelerde belirtildiği şekilde uygulanmasını isteyen Karaloğlu, üretim, lojistik gibi alanlarda faaliyetin aksamamasına da önem gösterilmesi talimatını verdi. Bu süreçte denetimlerin sıklaştırılacağını vurgulayan Vali Karaloğlu, cuma namazına da dikkat çekerek, namaz kılmak isteyen vatandaşların araçlarıyla herhangi bir camiye değil yürüyerek evlerine en yakın camiye giderek ibadet etmelerine yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını söyledi. Karaloğlu, sokağa çıkma kısıtlamasının süresini de göz önüne alarak, yetkililerden Vefa Sosyal Destek gruplarının hazır olarak tutulmasını, özellikle yaşlı, engelli ve kronik hastaların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Vali Karaloğlu, sokakta kalan vatandaşların sıcak yemek yiyebileceği ve barınabileceği yer temini ile sokak hayvanlarının yem ve su ihtiyacının giderilmesine dönük çalışma yapılması yönünde de talimat verdi.

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