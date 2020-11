Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Şiddete maruz kalma ihtimali olanlar KADES uygulamasını indirmeli

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR,(DHA)- DİYARBAKIR Valisi Münir Karaloğlu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yaptığı konuşmada, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi’nin (KADES) önemine dikkat çekerek, “Şiddete maruz kalma ihtimali olan her bireyin KADES uygulamasını kendi telefonuna indirmesi ve ihtiyaç duyduğunda bunu kullanması gerekiyor” dedi.

Diyarbakır’da, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla valilik binasında toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan Vali Karaloğlu, devletin kadına yönelik şiddete karşı teyakkuz halinde olduğunu ifade ederek, “Şiddet mağdurlarını korumak için farklı alanlarda çok sayıda farklı düzenleme yapıldı ve yapıyoruz. Ancak dünyanın her tarafında olduğu gibi bizim ülkemizde de yasal düzenlemeler yetmiyor, sorunu kökünden çözmüyor. Bu bir bilinç meselesidir. İnsanlık bilinci meselesidir. Bu bilinci geliştirebilirsek meseleyi çözebiliriz. Her erkek aslında bir kadının çocuğudur. Kadın, erkek çocuklarına kadına saygıyı öğretirse bu meseleyi çözebiliriz. Her erkek çocuk, bir babanın evladı. İyi bir rol model olabilirlerse biz bu meseleyi çözebiliriz. Bu konuda toplumsal bilinci arttırabiliriz. Aksi halde suç işleyenleri cezaevine, şiddet uygulayanı evden uzaklaştırmaya, şiddet mağdurunu da sığınma evlerine alarak bu sorunu kökünden çözemeyiz. Sorun toplumsal ve toplumun bilinçlenmesidir” diye konuştu.

‘KADES UYGULAMASINI İNDİRİN’

Konuşmasında KADES programının önemini vurgulayan Vali Karaloğlu, şunları söyledi:

“KADES, akıllı telefonlarımıza indirdiğimiz aplikasyonla, onu aktive ettiğimizde şiddete uğrayan, uğrama ihtimali olan herhangi bir birey, kadın, genç kız, ‘Evet’ butonuna bastığında, en yakınındaki polis birimi otomatik olarak harekete geçiyor. Kadının bulunduğu yeri aplikasyon üzerinden bularak olaya müdahale ediyor. Şiddete maruz kalma ihtimali olan her bireyin KADES uygulamasını kendi telefonuna indirmesi ve ihtiyaç duyduğunda bunu kullanması gerekiyor.”

FOTOĞRAFLI