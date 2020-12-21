Diyarbakır sokakları, 56 saatlik kısıtlama sonrası doldu

Mehmet Mucahit CEYLAN- Nurettin FİDANCAN/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının ardından cadde ve sokakların kalabalıklaştığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında, ülke genelinde cuma günü saat 21.00’de başlayan ve bugün saat 05.00’te sona eren sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır’ın cadde ve sokaklarında hareketlilik başladı. Bazı caddelerde trafik, durma noktasına gelirken, alışverişin yoğun olduğu bölgelerde de kalabalık oluşturanların sosyal mesafeyi hiçe saydığı görüldü. Kent genelinde güvenlik güçleri ve zabıta ekipleri de koronavirüs tedbirlerine uyulması yönünde denetimlerini sıklaştırdı.

FOTOĞRAFLI