Diyarbakır Odun Pazarı’ndaki satıcılar eski günlerini arıyor

Burak EMEK- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da doğal gaz, kömür ve fuel oil gibi yakıtların yaygınlaşması oduna olan ilgiyi azalttı. Kış mevsimi nedeniyle hareketliliğin artması beklenen Diyarbakır Odun Pazarı’ndaki satıcılar, geçmiş yılları arıyor.

Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan ve kentin tek olma unvanına sahip oduncular pazarına Erzurum, Van, Şırnak ve Hakkari’den TIR’larla odunlar getiriliyor. Burada ustalar tarafından kesilen odunlar daha sonra düzenli olarak istiflenip satıcılara sunuluyor. Doğal gaz, kömür ve fuel oil gibi yakıtların yaygınlaşması ise oduna olan ilgiyi azalttı. Diyarbakır Odun Pazarı’ndaki satıcılar, bu yıl kış mevsiminde istedikleri hareketliği göremedi. Geçmiş yıllarını arayan satıcılar, odunları en çok ekmek fırınlarına ve villasında şöminesi olanlara sattıklarını anlattı.

20 yıldır odunculuk yaptığını söyleyen Paşa Aytürk, evlerinde doğal gaz bağlantısı olmayan ailelere odun sattıklarını söyledi. Aytürk, “Buradaki odunlarımızı doğal gazı olmayanlar daha çok alıyor. Piknik yapanlar ve villasında şömine kullananlara da satıyoruz” diye konuştu.

Günde ortalama 2-3 ton odun sattıklarını anlatan Fırat Güngören ise, “En çok odunu şehirdeki fırıncılara veriyoruz. Eski günleri arar olduk” dedi.

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