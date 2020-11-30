Ana Sayfa Güncel Haberler Diyarbakır merkezli 5 ilde PKK operasyonu: 2’si memur, 12 gözaltı/ Ek fotoğraflar
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