Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde 1 yılda genel anestezi ile 500 engelli hastaya tedavi

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Serhat ÖZDEMİR- Gıyasettin TETİK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde son 1 yılda çevre illerden de gelen, aralarında yatağa bağımlı olanların da bulunduğu 500 engelli hastanın genel anestezi yöntemiyle diş tedavileri yapıldı. Ameliyatları gerçekleştiren diş hekimlerinden Recep Erdem, pandeminin bitimiyle engelli hastalarla ilgili çalışmalarına hız verdiklerini belirterek, “Bazı hastalarımız işleme izin vermiyor. Onların genel anestezi altında işlemlerinin yapılması gerekiyor” dedi.

Diyarbakır Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi’nde 2019’da genel anestezi yoluyla aralarında yatağa bağımlı olan engelli hastalara yönelik ameliyatlar yapılmaya başlandı. 2020’de koronavirüsle birlikte sadece acil hastalarda ve bazı bölümlerde kademeli işlem yapıldı. Pandeminin sona ermesiyle engelli hastalara yönelik genel anestezi ile diş tedavilerine devam edildi. Yatağa bağımlı olan hastalar için evde sağlık birimi ile iletişime geçilerek, gerekli işlemler yapıldıktan sonra hastaların ameliyatı yapılmaya başlandı. Aynı zamanda bölgeye de hizmet veren hastanede 1 yılda çevre illerden gelenlerle birlikte 500 engelli hasta genel anestezi yoluyla tedavi edildi.

‘BU HASTALARDA GÜNDE 6 İLE 7 FIRÇALAMA YAPMAMIZ GEREKİYOR’

Ameliyatı gerçekleştiren diş hekimlerinden Recep Erdem, bazı engelli hastaların işleme izin vermediğini, o yüzden genel anestezi yoluyla işlem yaptıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Bu işlem için de hastalar evde sağlık hizmetleri birimine yönlendiriliyor. Ardından uygunluk için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’ne yönlendirilerek anesteziye uygunluğu açısından değerlendirilerek, oradaki onaydan sonra tekrar bize yönlendiriliyor. Ameliyathaneye alınan hastalara, sedasyon veya genel anestezi uygulanmaktadır. İlk olarak sedasyon işlemiyle hastanın ağız durumuna bakılıyor. Hasta koopere değilse, çekim veya dolgu işlemi var ise sedasyonla halledebiliyoruz. Diş taşı temizliği gibi çok fazla suyun kullanıldığı ağır durumlarda ise genel anestezi işlemine geçiyoruz. Hastanın durumları stabil ise hasta odasına alınarak hasta yakınına gerekli bilgilendirmeleri yapıyoruz. Bu hastalara normal hastalardan daha fazla fırçalama yapılması gerektiğini öneriyoruz. Bu iş ise hasta yakınlarına düşüyor. Normalde 3 ile 4 defa fırçalama yapılıyorsa 6 ile 7 defa fırçalama yapmamız gerekiyor. Hastalarımız çevre illerden de geliyor. 2019’dan itibaren genel anestezi altında ameliyatlarımızı sürdürüyoruz. Araya pandemi girdi. Bu nedenle 1 yıllık bir boşluk oldu. Ameliyathaneler kapalı olduğundan hasta alamadık. Pandemi bitiminden sonra yeniden hasta alımına başladık. Şu ana kadar 500’ü aşkın bir hasta alımı yapıldı. Hastaların işlemlerini sağlıklı bir şekilde yaparak şikayetlerini gidermiş olduk.” (DHA)

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