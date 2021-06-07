Diyanet ve TRT arasında, ‘TRT Diyanet Çocuk Kanalı’ için iş birliği protokolü

Pelin ÜZEK KILIÇ-Onur Can KANKAL/ANKARA,(DHA)- TÜRKİYE Radyo Televizyon Kurumu (TRT) Çocuk ve Diyanet TV arasında ‘TRT Diyanet Çocuk Kanalı’ kurulması için iş birliği protokolü imzalandı.

Diyanet İşleri Genel Başkanı Ali Erbaş ve TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Diyanet Çocuk Kanalı iş birliği protokolü imza tören için Diyanet İşleri Başkanlığında bir araya geldi. İmza töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TRT arasındaki iş birliğinin 80’li yıllardan itibaren başladığını, 2012 yılında TRT Diyanet Televizyonunun kuruluşunda bu iş birliğinin üst seviyelere çıktığını ve 2018 yılına kadar böyle devam ettiğini aktardı.

‘TRT DİYANET ÇOCUK TELEVİZYONUMUZU KURUYORUZ’

Erbaş, öteden beri TRT’nin birikiminden hep istifade etmeye devam ettiklerini belirterek, “Şimdi TRT Diyanet Çocuk televizyonumuzu kuruyoruz. Biz yıllarca çocuklarımıza kendi değerlerimizi tanıtamadık. Tercüme çizgi filmlerle, yabancıların yaptığı filmlerle çocuklarımızı beslemeye çalıştık. Halbuki onları kendi milli ideallerimiz, yapımlarımızla beslememiz gerekiyor. İnsanoğlunun karakterinin yüzde 60-70-80’i 7 yaş öncesi oluşmakta. 7 yaş öncesi oluşacak karakter yapısında Diyanet İşleri Başkanlığının, TRT Genel Müdürlüğünün katkısının olması lazım. Bunu en güzel nasıl yapacağız? Doğru dini bilgiyle çocuklarımızı destekleyerek yapmamız gerekiyor. Yanlışlardan ayıklanmış, Kur’an ve sünnet çizgisinde doğru dini bilgiye dayanan yapımlarla çocuklarımızı yetiştirmemiz gerekiyor. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve TRT bundan hiç taviz vermedi. Diyanet İşleri Başkanlığımızın danışmanlığında ve TRT Genel Müdürlüğümüzün milli, yerli bir duruşla sahiplenmesi ve işin başında olmasıyla çok güzel bir kanalın hayata geçirilmesi milletimiz için İslam alemi için büyük bir müjdedir, mutluluktur” dedi.

‘TECRÜBELERİMİZİ BU PROJEYE DE AKTARACAĞIZ’

TRT Genel Müdürü Eren ise TRT Çocuk kanalının tecrübesiyle hazırlayacakları çizgi filmlerle geleceğe dair daha sağlam, umutla bakan ve aynı zamanda geçmişini bilen, İslam dinini bilen çocuklar yetiştirilmesine katkıda bulunacakları için mutlu olduklarını ifade etti. Eren, “TRT ailesi olarak bugüne kadarki bilgi birikim ve TRT’nin tecrübelerinin hepsini en üst düzeyde bu projeye de dört elle sarılıp, aktaracağımın sözünü vermiş olayım” diye konuştu.

Konuşmaların andından TRT Genel Müdürü Eren ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TRT Diyanet Çocuk Kanalı iş birliği protokolünü imzaladı.

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