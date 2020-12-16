Diyanet, uzaktan eğitimle Kuran öğretim programı başlatıyor

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA) – DİYANET İşleri Başkanlığı, “Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye” sloganıyla uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek ‘Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı’ hazırladı.

Covid-19 salgını nedeniyle Kur’an kurslarındaki yüz yüze yürütülen eğitim faaliyetlerini uzaktan eğitimle devam ettiren Diyanet İşleri Başkanlığı, kurslara katılamayan vatandaşlar için Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı başlatacağını duyurdu. Haftada 3 gün 2 saat ders verilecek olan programa, ‘www.diyanet.gov.tr’ adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyenlerin katılabileceği programa, 14 yaş üzeri olanlar alınacak.

PROGRAMA ENGELLİLER DE KATILABİLECEK

İki tur olarak gerçekleştirilecek programın ilk turuna başvurular 21 Aralık-3 Ocak tarihleri arasında alınacak ve dersler 28 Aralık-21 Şubat tarihleri arasında yapılacak. İkinci tur başvuruları ise 4-17 Ocak tarihleri arasında alınacak, dersler 11 Ocak-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Programda Kur’an kursu öğreticilerinin yanı sıra vaizler, din hizmetleri uzmanları, imam hatipler ve müezzin-kayyımlar görev alacak.

Engelliler için seçeneklerin de oluşturulduğu programa, Braille okumayı bilen görme engelliler ile işitme engelli vatandaşlar da başvurabilecek. Görme engelli vatandaşların durumlarını gösteren bir raporla başvurmaları halinde ‘Braille Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı’ ücretsiz olarak adreslerine gönderilecek. İşitme engelli vatandaşların eğitimlerinde ise işitme engelliler için özel hazırlanan Elifba cüzü kullanılacak. Programa kayıt yaptıran işitme engelli vatandaşlar, ‘https://egitimhizmetleri.diyanet.gov.tr/Documents/Elif-ba.pdf’ linki üzerinden cüzün PDF formatına ücretsiz olarak erişilebilecek.

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