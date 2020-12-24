Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan video mesajla, online Kur’an-ı Kerim eğitimi daveti

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr.Ali Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayınladığı video mesajla, vatandaşları uzaktan eğitimle gerçekleştirilecek ‘Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı’na davet etti.

Prof.Dr.Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) ‘Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye’ sloganıyla 21 Aralık’ta kayıtları başlayan Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı’na vatandaşları davet etmek amacıyla sosyal medya hesaplarından video mesaj yayınladı. Kur’an-ı Kerim’in Allah’ın ezelî kelamı olduğunu kaydeden Erbaş, “Bu sebeple bir Müslüman için en temel hedeflerden ve mutluluklardan birisi, onu okumak, anlamak ve yaşanan bir hayata dönüştürmektedir. İşte, bu ulvî gayeye gönül veren aziz milletimiz, geçmişten bugüne, Kur’an-ı Kerim’e büyük bir hürmet ve muhabbet beslemiştir. Onu öğrenmek, okumak ve okutmak için nice zorluklara ve sıkıntılara göğüs germiştir. Hayatlarını Kur’an’la güzelleştirmek ve nesilleri Kur’an’ın rahmet iklimiyle buluşturmak uğruna büyük gayretler ve fedakârlıklar ortaya koymuştur” dedi.

‘BUGÜNKÜ DURUM BİR LÜTUF’

Büyükşehirlerden en ücra köylere kadar her yerde Kur’an kursları ile hocaların, yediden yetmişe bütün vatandaşların hizmetinde olduğunu ifade eden Erbaş, “Geçmişte yaşanan sıkıntılar göz önüne alındığında görülecektir ki bugünkü durum, Rabbimizin bizlere bir lütfu ve ikramıdır. Bu nimet karşısında bizlere düşen görev ise sözlerin en güzeli, hakikatin ve hidayetin kaynağı, şifa ve rahmet kapısı olan aziz kitabımızı gönüllerimize nakşetmektir. Kur’an’ın kıraatindeki muhteşem ahenkle dillerimizi, kulaklarımızı ve hanelerimizi tezyin etmektir. Onun eşsiz ilkelerini yaşantımızla temsil etmektir. Bu konuda Peygamber Efendimiz, ‘Evlerinizi namaz ve Kur’an tilâvetiyle aydınlatın’ buyurarak bizlere hem büyük bir ufuk çizmekte hem de önemli bir sorumluluk yüklemektedir” diye konuştu.

Erbaş, Kur’an-ı Kerim’in öğrenilmesi, usulüne uygun okunması ve hıfzedilmesi için din görevlilerinin büyük bir özveriyle hizmet ettiğini, her yıl 5 milyona yakın vatandaşın hafızlık kursları, ihtiyaç odaklı kurslar, 4-6 yaş grubu kurslar ve yaz Kur’an kurslarında eğitim gördüklerini söyledi.

‘HAFTADA 3 GÜN VE GÜNDE 2 SAAT DERS YAPILACAK’

Covid-19 salgının, Kur’an kurslarındaki yüz yüze gerçekleştirilen eğitimleri de olumsuz etkilediğine dikkat çeken Erbaş, eğitimlerin kesintiye uğramaması amacıyla uzaktan eğitim faaliyetlerine ağırlık verildiğini vurguladı. Erbaş, “Kamuda esnek çalışmaya geçilmesi, hafta sonu ve hafta içi belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlamalarının olması sebebiyle vatandaşlarımızın evlerinde kalmaları gereken süreleri daha verimli ve faydalı hale dönüştürmek adına bir program başlatıyoruz. Böylelikle henüz, Kur’an-ı Kerim okumayı bilmeyen kardeşlerimiz için Kur’an-ı Kerim’i öğrenme imkânı sunuyoruz” ifadesini kullandı.

Vatandaşlar için esnek zamanlı programlar oluşturulduğunu hatırlatan Erbaş, “Hiç bilmeyenlerin bile 2 aylık bir sürede Kur’an’ı Kerim’i öğrenebilmeleri amacıyla ‘Haydi Türkiye Evden Kur’an Öğrenmeye’ sloganıyla Kur’an-ı Kerim Öğretim Programı hazırlamıştır. Haftada 3 gün ve günde 2 saat dersin yer alacağı programa, başvurular ‘www.diyanet.gov.tr’ adresi üzerinden yapılabilecektir” bilgisini paylaştı.

‘VATANDAŞLARIMIZI DAVET EDİYORUM’

Programa yurt dışındaki vatandaşların da başvurabileceğini açıklayan Erbaş, şunları kaydetti: “Ayrıca Braille alfabesiyle okumayı bilen görme engelliler vatandaşlarımız ve işitme engelli vatandaşlarımız da başvuru yapabilecektir. Programda kullanılacak materyallerin PDF formatlı dokümanlarına Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü’müzün sayfasında yer alan materyaller bölümünden ulaşılabilecektir. Görme engelli vatandaşlarımız, durumlarını gösteren bir raporla başvurmaları halinde ise ‘Braille Kur’an-ı Kerim Elif-Ba’sı’ ücretsiz olarak adreslerine gönderilecektir. Salgın sebebiyle içinden geçtiğimiz zor zamanlarda tüm vatandaşlarımızı Yüce Kitabımız Kur’an-Kerim’e daha çok zaman ayırmaya, Kitabımızı öğrenmek, okuyuşumuzu geliştirmek, onun huzur veren tilaveti ve mesajlarıyla buluşmak için bu programa katılmaya davet ediyorum.”

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