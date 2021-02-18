Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan ‘Regaib Kandili’ mesajı

Aslıhan ALTAY KARATAŞ/ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Regaib Kandili mesajında, “Kalpleri çoraklaştıran ümitsizlik, çaresizlik, bencillik, kin ve nefret duygularından uzaklaşarak sevgi, şefkat, muhabbet ve samimiyetle duaya durmalıyız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Regaib Kandili nedeniyle yayımladığı mesajında, her yıl manevi bir yenilenme iklimi olarak müjdelerle gelen mübarek üç aylara kavuşmanın sevincinin yaşandığını belirtti. Erbaş, “Manevi dünyamızın bereket iklimi olan bu zamanlar, kendimizle yüzleşmek ve bir hayat muhasebesi yapmak önemli bir imkandır. Nitekim Peygamber Efendimiz (sav), ‘Allah’ım! Recep ve Şaban aylarını bize mübarek kıl ve bizi Ramazan’a kavuştur’ diye dua ederek bu müstesna ayların önemine dikkat çekmiş; Müslümanların zihin ve gönül dünyasında bir ‘özel zaman bilinci’ inşa etmiştir. Bu gece, içerisinde bulunduğumuz rahmet ikliminin ilk cuma gecesidir. İçten ve samimi bir kalple Allah’a yönelen kulların affedileceğinin ümit edildiği mübarek bir gecedir. Rabbimizin rahmet ve mağfiretinin gönüllerde büyük bir arzu olarak belirdiği rağbet gecesidir” dedi.

‘TÖVBELERİMİZİ TOPLUMSAL VE KÜRESEL ARINMANIN VESİLESİ YAPMAK ZORUNDAYIZ’

Bu gecenin manevi diriliş ve ahlaki yükseliş için önemli bir fırsat olduğunu kaydeden Erbaş, “Dolayısıyla bu geceyi, kapsamlı bir tefekküre vesile kılarak Rabbimize, kendimize ve bütün mahlûkata karşı sorumluluklarımızı yeniden gözden geçireceğiz. İhmallerimiz, ihlallerimiz ve hatalarımızla yüzleşerek kalbimizi her türlü kirden tövbe ile arındırmaya ve kendimizi yenilemeye çalışacağız. Ancak, tövbelerimizi sadece bireysel temizlenmenin değil; toplumsal ve küresel arınmanın da vesilesi yapmak zorundayız. Nitekim bugün, özellikle son yüzyılda yaşanan küresel felaketler, musibetler ve krizler sebebiyle insanlık, bedenen ve ruhen yorgun düşmüştür. Bütün bu olumsuzluklar karşısında bizlere düşen en temel görev; iman, sabır, dua ve tevekkül değerlerini kuşanmaktır. Küresel düzeyde yaşanan ve ülkemizi de tehdit eden tüm bu sorunların üstesinden gelebilmek için gereken bütün tedbirleri alarak bireysel sorumluluklarımızı yerine getirmek ve dayanışma ruhuyla hareket etmektir. Daha güzel bir istikbalin inşası için var gücümüzle çalışmaktır” diye konuştu.

‘SAMİMİYETLE DUAYA DURMALIYIZ’

Erbaş, bu mübarek gün ve gecelerin birer fırsat bilinerek Allah’ın engin rahmetine ve mağfiretine sığınmak gerektiğine işaret ederek, “Kalpleri çoraklaştıran ümitsizlik, çaresizlik, bencillik, kin ve nefret duygularından uzaklaşarak sevgi, şefkat, muhabbet ve samimiyetle duaya durmalıyız. İlim, irfan ve hikmetin ışığıyla bütün yeryüzünü aydınlatmanın gayreti içerisinde olmalıyız. Rahmet yüklü bu mübarek günleri, Rabbimizle yaptığımız misakımızı tahkime şahit kılmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin ve bütün İslam âleminin ruhumuzu kuşatan, gönüllerimizi ferahlatan mübarek üç aylarını tebrik ediyorum” mesajını verdi.

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