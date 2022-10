Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Kayseri’de (2)

- Reklam -

‘VATANINI, EZANINI VE BAYRAĞINI SEVEN GENÇLER YETİŞTİRECEĞİZ’

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kocasinan ilçesinde Hz. Amine Hatun 4-6 yaş Müstakil Kur’an Kursu açılışına katıldı. Erbaş, “Diyanet İşleri Başkanlığı olarak milletimize her alanda hizmet etmeye gayret ediyoruz. Sizlerin, vatandaşlarımızın ve toplumumuzun büyük bir arzu ve talebi ile yaklaşık 9 yıldır yaptığımız 4-6 yaş kuran kursları eğitimi gittikçe artıyor ve ivme kazanıyor. Tabii ki burada sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın bizlere göstermiş olduğu hedef çalışmalarımızın daha da ilerlemesine vesile oluyor. Hedef nedir? Efendimiz buyuruyor ki ‘çocuklarınız 7 yaşına gelinceye kadar onlara temel dini bilgileri ve değerlerimizi öğretiniz’ Abdest nasıl alınır? Namaz nasıl kılınır? Rabbimizin, peygamberimizin kim olduğunu onlara öğretmemizi tavsiye ediyor. 4-6 yaşındaki çocuklarımıza yönelik eğitimlerimizi, peygamber efendimizin bu tavsiyesini yerine getirmek üzere yapıyoruz” diye konuştu.

’15 SENE SONRASININ GENÇLERİ BURADA YETİŞECEK’

Bu tür yapılara tüm kentlerde sahip çıkıldığını belirten Erbaş, şöyle konuştu:

“İşte burada kaymakamımız, belediye başkanımız, hocalarımız ve müftülerimiz el birliği ile bu güzel faaliyetlere sahip çıktı. Peygamber efendimizin şu müjdesine nail oluyorlar; insan ölünce amel defteri kapanır ama üç kişinin amel defteri kapanmaz. Bunlardan biri ilim adamları yani alimler, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne ve babalar ve üçüncüsü de sadaka-ı cariye sahibi hayır hasenat insanları. Hz. Amine Hatun 4-6 yaş Kuran Kursu hizmet ettiği müddetçe bu kuran kursunu yaptıran herkes buradan istifade edecek. Amel defterlerine sürekli sevap yazılmaya devam edecek. Hak vaki olduğunda amel defterleri kapanmayacak. Bu peygamber efendimizin vaadidir. Onun için milletimiz peygamberini çok seviyor. Peygamberimizin insanlığa kazandırdığı değerleri daha iyi anlamaya ve yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bundan 15 sene sonrasının gençleri burada yetişecek. Kendini bilen, Rabbini bilen, peygamberini bilen, kitabını bilen, büyüklerini sayan, küçüklerini seven, vatanını, ezanını ve bayrağını seven insanlar yetiştireceğiz. Allah birliğimizi daim eylesin. Vatanımızı milletimizi vahdet, tevhit ve birlik içerisinde en güzel faaliyetleri yapan insanlar olarak vatanına, milletine hizmet etmeyi hepimize nasip eylesin inşallah.” (DHA)

