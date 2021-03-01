Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: İslamofobi’ye karşı dinimizi iyi tanıtmalıyız

ANKARA, (DHA)- DİYENET İşleri Başkanı Ali Erbaş, yurt dışında görev yapacak din görevlilerine hitaben “Batı’da İslamofobik olaylar artmaktadır. Onlara İslam’ı ve kendimizi doğru tanıtmaya çalışmalıyız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ‘Yurt Dışı Sözleşmeli Din Görevlileri Hizmet Öncesi ve Hizmete Hazırlık Eğitimi’ne çevrim içi katıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yurt dışında 40 yılı aşkın bir zamandır din hizmeti sunduğunu belirten Erbaş, “Vatandaşlarımızın yaşadığı Batı ülkelerinde kurumsallaşan yapısı ile Diyanet İşleri Başkanlığımız insanımıza dini, sosyal ve kültürel konularda rehberlik etmektedir. Sizler de Başkanlığımızın bir mensubu olarak görev yapacağınız yerlerde insanlara rehberlik edeceksiniz” dedi.

‘DİN GÖREVLİSİ TOPLUMUN EN İYİ İNSANI OLMALIDIR’

Din görevlisi olmanın mesleki açıdan, tutum ve davranışlar açısından diğer görevlerden farklı yönleri bulunduğuna dikkat çeken Başkan Erbaş, “Din Görevlisi hocalarımız şahsiyet, karakter ve ahlaken toplumun en iyi ve örnek insanı olmalıdır. Onlar önderdirler ve örnektirler. Bu nedenle örneklik ve önderliğimize dikkat etmeliyiz. Müslüman her anında ihlaslı olmak zorundadır. Bir de ifa edeceğimiz görevin önemini düşündüğümüzde, Efendimizin; ‘Şüphesiz ki Allah sizin bedenlerinize ve suretlerinize bakmaz, fakat kalplerinize bakar’ hadis-i şerifini düşünerek yaptığımız işi ancak onun rızası için yapmalıyız. Yüce dinimiz İslam’ın gayesi, insanları güzel ahlak sahibi yapmaktır. Sevgili Peygamberimizin ‘Güzel ahlakı tamamlamak için gönderildiğini’ söylemesi güzel ahlakın ne kadar önemli olduğunu bize göstermektedir. Bizim görevlerimizin başında önce kendimizin güzel ahlakla donanması, hareket etmesi sonra gençlerimizi, çocuklarımızı güzel ahlak sahibi yapabilmek için gece gündüz çalışmak gelmektedir” diye konuştu.

‘BATI’DA İSLAMOFOBİK OLAYLAR ARTMAKTA’

Batı’nın, kendisine suni bir düşman algısı oluşturduğunu belirten Erbaş, “Bu algı neticesinde görev yapacağınız ülkelerde İslamofobik olaylar artmaktadır. Onlara İslam’ı ve kendimizi doğru tanıtmaya çalışmalıyız. İslamofobiye ve İslam düşmanlığına karşı, ülkemizde kazandığınız ilmi birikimi aktarma, kültürümüzü yaşatma ve din hizmeti sunma açısından sizlere büyük görevler düşmektedir” ifadesini kullandı.

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