Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Filistin davasını ihmal etmeden geleceğe taşıyın

ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırısını dünya kamuoyuna anlatmak için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, “İnşallah gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız” dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın düzenlediği ‘Temsilci Genç Buluşması’na katılmak üzere Ankara’da gençleri kabul etti. Kabulde, Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Enver Osman Kaan da hazır bulundu. Erbaş, son günlerde Mescid-i Aksa’ya ve Kudüs’e yapılan saldırıları hatırlatarak, “Kudüs, Mescid-i Aksa her zaman olduğu gibi çok gündemde. 1948 yılından bu yana orada Avrupalıların özellikle İngiltere’nin planları ile bir işgal devleti kuruldu. Filistin topraklarını işgal etti. O gün bugündür bu acı devam ediyor. Biz de yapılan zulümleri dünya kamuoyuna anlatmak için elimizden gelen gayreti gösterdik. İnşallah gençler olarak sizler de Kudüs, Mescid-i Aksa, Filistin davasını hiçbir zaman ihmal etmeden, aklınızdan çıkarmadan geleceğe taşıyınız” dedi.

‘GENÇLİK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ’

Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın gençlere yönelik çalışmalarını anlatarak, “Gençlik bizim için çok önemli. Gençlerimiz için özel çalışmalarımız var. Bizim illerde ve ilçelerde gençlik koordinatörlüklerimiz var. Gençlerle ilgili yayınlarımız, programlarımız, seminerlerimiz var. Yarışmalar düzenliyoruz. 2018 yılının Mevlid-i Nebi Haftası’nı ‘Peygamberimiz ve Gençlik’ olarak belirlemiştik. Başkanlığımızın öncülüğünde yurt içinde ve yurt dışında konferanslar, konuşmalar yapıldı. Okullarda peygamber efendimiz ile ilgili çeşitli yarışmalar yapıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizlere çok değer veriyoruz. Başımızın tacısınız” diye konuştu.

‘DİJİTAL ORTAMLAR, ÇOCUKLARI YANLIŞ YÖNLERE İTEBİLİYOR’

Dijital ortamların hem iyilik hem de kötülük için kullanıldığı değerlendirmesinde bulunan Erbaş, “Bu dijital ortamlar, özellikle ortaokul ve liseden itibaren çocukları çok yanlış yönlere itebiliyor. Bunlara nasıl engel olacağız? Kitap okumalarını sağlayarak. Bu basılı kitap da olabilir dijital kitap da olabilir. Dijital noktada bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak yaptığımız çok önemli bir çalışma oldu. ‘http://diyanetyayinlari.gov.tr’ adresine girdiğiniz zaman ‘oku’, ‘dinle’, ‘izle’ butonları çıkıyor. Okumak istediğiniz kitabı tıklayıp okuyorsunuz. Sonra dinlemek istediğiniz seslendirilmiş kitapları dinleyebiliyorsunuz. Diyanet TV’de yayınlanmış ve diğer yapmış olduğumuz videolar var onları da izleme imkanınız var. Bunları yaygınlaştırabilirsiniz. Dijital ortamda kendimizi yetiştirme ve geliştirme noktasında imkanımız var. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman sizlerin hizmetinizdeyiz. İl ve ilçelerde gençlik koordinatörlerimiz, üniversite yurtlarında manevi rehberlerimiz var” dedi.

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