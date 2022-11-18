Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Camisi olmayan mahalle kalmamalı

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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Minaresiz, camisiz şehir ruhsuz bir şehirdir

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) – Ümraniye Altınşehir Mahallesi’ndeki Hacı Reşit Kakı Camii’nin açılışına katılan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Cami medeniyetimizin en önemli unsurudur. İslam şehirlerinin medeni olmasının yolu camilerden geçiyor. Şehirlerimiz camilerle süslenmeli, camisi olmayan mahalle kalmamalı. İstanbul’un süsü minareleri, kubbeleridir. Minaresiz, camisiz şehir ruhsuz bir şehirdir” dedi.

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Ümraniye Belediyesi, Diyanet İşleri Başkanlığı Ümraniye Müftülüğü tarafından hayırsever Hacı Muammer Kakı’nın destekleriyle yapılan Altınşehir Mahallesi’ndeki Hacı Reşit Kakı Camii Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın katılımıyla açıldı. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve ilahilerle başlayan programa ayrıca İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ümraniye Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Av. Mahmut Eminmollaoğlu, hayırseverler, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

“İSTANBUL’UN SÜSÜ MİNARELERİ, KUBBELERİDİR”

Caminin açılışında konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Cami medeniyetimizin en önemli unsurudur. İslam şehirlerinin medeni olmasının yolu camilerden geçiyor. Bir şehrin aydınlanmış bir şehir olabilmesi için orada cami olması lazım. İşte burada olduğu gibi Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ve hayır sahibini tebrik ediyorum. Rabbim hayrınızı kabul eylesin. Cenabı hak devamını nasip eylesin. Üç insanın amel defteri kapanmaz birisi cami, okul, kuran kursu yatıran, ikincisi hayırlı evlat yetiştiren anne, babalar üçüncüsü ise ilminden istifade edilen alimler. Şehirlerimiz camilerle süslenmeli, camisi olmayan mahalle kalmamalı. İstanbul’un süsü minareleri, kubbeleridir. Minareleri, kubbeleri görünmez hale getirin İstanbul’u atın bir kenara hiçbir şeye yaramaz. Minaresiz, camisiz şehir ruhsuz bir şehirdir. İstanbul’un üzerinden uçakla geçerken eğer cam kenarında oturuyorsak İstanbul’un ruhunu minareleri, kubbeleri görüyoruz. Cenabı hak bizi camilerden mahrum bırakmasın. Camilerin içini de inşa etmeyi nasip eylesin” diye konuştu.

“CAMİLERİMİZİ GENÇLERİMİZLE SÜSLEMEYİZ”

Prof. Dr. Erbaş, “Mahallemizin gençleri çocukları burada olacak hocalarımız onları bekliyor. Camilerimizi gençlerimizle çocuklarımızla süslemeyiz. Ellerinden tutup onları camiye getirmeliyiz. Eğer okuldaysalar bu doğru değil ezan okunduğu zaman gençlerimiz gitsin. Cuma günleri 2 saat kadar izinleri var. O yaşlarda alışsınlar. Hocalarımız bütün camilerde namaz öncesi ve sonrası kuran, tefsir dersleri veriyor. Verilen emekler boşa gitmesin. Camilerimiz sadece ezan okunup namaz kılındıktan sonra kapısı kapanan yerler olmasın. İçini okul haline getirelim. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun, cumanız kabul olsun” diye konuştu.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise “Bu devirde çok şükür toplama paralarla değil değerli hayır sahipleriyle ilçemizde 15-20 tane camimizi inşa ediyoruz. Bunların bir kısmını açtık diğerlerini de açmaya devam edeceğiz. Onlardan biri de Hacı Reşit Kakı Camii’dir. Şehirlerin merkezinde cami olmalıdır. Müslümanlar camiyle barışık olmalı gençler de camide olmalı diye düşünüyoruz. Gençlerimizi camiye çekmek için de her pazar günü programlar yapıyoruz. Caminin yapımında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Program karşılıklı hediyelerin takdim edilmesiyle sona erdi.