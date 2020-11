Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü’nü kabul etti

ANKARA, (DHA)- DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Kabulde, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı ile Selim Argun, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Abdurrahman Haçkalı, Dış İlişkiler Genel Müdürü Erdal Atalay hazır bulundu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan’da yaşayan Müslümanların sahih dini bilgiyle buluşması noktasında Bulgaristan Başmüftülüğü’ne önemli görevler düştüğünü dile getirdi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Erbaş, “Duamız, bir an önce bu salgının bütün insanlığın üzerinden uzaklaşması ve tekrar eski çalışmalarımızı yoğun bir şekilde devam ettirmektir. Milletimiz, ülkemiz için bu dönemde devletimize yardımcı olmak noktasında 150 bine yakın hocamızla gayret ediyoruz. Her vesileyle vaazlarımızda, hutbelerimizde, irşat faaliyetlerimizde, konuşmalarımızda, konferanslarımızda, sempozyumlarımızda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz” dedi.

Bulgaristan’ın, Balkanlardaki en büyük Türk ve Müslüman nüfusun yaşadığı yer olduğunu belirten Erbaş, “Bulgaristan Türkleri ve Müslüman toplum bizler için gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Bulgaristan’daki bütün kardeşlerime selamlarımı ulaştırmanızı özellikle istirham ediyorum” şeklinde konuştu.

‘BARIŞ DİNİ OLAN İSLAM, TERÖRİZM VE AŞIRICILIK İLE BİR TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR’

Avrupa’da özellikle son dönemde yaşanan İslamofobik olaylara dikkati çeken Erbaş, şunları söyledi:

“Zor zamanlardan geçiyoruz. Özellikle Avrupa’da en kutsal değerlerimize, Peygamber efendimize dil uzatmalar, yakışıksız karikatürlerle Müslümanları sürekli bir şekilde rencide edici birtakım davranışlar içerisine giriyorlar. Barış dini olan İslam, zaman zaman terörizm ve aşırıcılık ile bir tutulmaya çalışılıyor. İslam dünyası bu saldırılar karşısında maalesef birlik ve beraberlik gösteremiyor. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa ve Kudüs konusunda yaşanan ibretlik gelişmeleri hep beraber görüyoruz.”

Erbaş, yanlış din algısını ortadan kaldırmak için dini liderlere büyük sorumluluklar düştüğünü belirterek, “Yanlış din algılarının İslam’ın en temel değerlerini kötüye kullanarak sapkın ideolojiler meydana getirdiğine ve bunların terör örgütlerince kullanıldığına şahit oluyoruz. İşte FETÖ, DEAŞ, El Kaide, Boko Haram, en önemli örnekler bunlar” değerlendirmesinde bulundu.

Balkanların, terör örgütlerinin hedef ve ilgi alanı olduğunu ve Viyana saldırısında da bu durumu gördüklerini ifade eden Erbaş, dünyanın neresinde olursa olsun, gerçek İslam anlayışıyla uyumlu olmayan bu akımların zararlı olduğunu her vesileyle dile getirmek gerektiğini belirtti.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Hacı Aliş ise, Erbaş’a kabulünden dolayı teşekkür etti. Başmüftü Aliş, her konuda olduğu gibi koronavirüs ile mücadele sürecinde de Türkiye’yi örnek aldıklarını ifade etti.

FOTOĞRAFLI